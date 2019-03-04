الصياهد 27 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 04 مارس 2019 م واسأبدى السفير الدنماركي لدى المملكة أوله موسبي إعجابه الكبير بمهرجان الملك عبد العزيز للإبل في نسخته الثالثة، والمقام في الصياهد الجنوبية شمال شرقي العاصمة الرياض.وتوقف السفير الدنماركي خلال جولته على فعاليات القرية السعودية للإبل، عند مطاعم الأكلات المصرية في خان الخليلي، وقال "إن عمله في مصر لفترة طويلة جعله يعشق الوجبات الشعبية المصرية" .وتجول السفير برفقة عائلته في المهرجان، حيث قال "حرصت على القدوم بعائلتي إلى المهرجان لأنه يستعرض تراث المملكة العربية السعودية وعلاقة مواطن هذه البلد بالإبل التي يخصص لها هذا المهرجان، لذلك كان ضروريًا أن أتعرف على هذا التراث برفقة عائلتي".وخاض السفير تجربة ركوب الهجن كما تعرف على كل أجزاء الإبل مع أحد المنظمين الذي عرفه على مسمياتها وألوانها وطريقة مناداة الإبل، وختم زيارته بجولة في متحف الإبل، مبديًا إعجابه بما وجده وشاهده في القرية.// انتهى //14:56ت م0157