حائل 27 جمادي الأخرة 1440هـ الموافق 04 مارس 2019م واسدشن مدير الدفاع المدني بمنطقة حائل اللواء عبدالعزيز العضاض أمس المعرض المصاحب لفعاليات اليوم العالمي للدفاع المدني تحت شعار " سلامة الأطفال غايتنا " وذلك بمجمع جراند مول بحائل.وأوضح اللواء العضاض أن المعرض الذي يستمر لمدة يومين وبمشاركة عدة جهات حكومية يهدف إلى سلامة الأطفال وتوفير البيئة الآمنة لهم.وأبان أن الفعاليات شملت برامج تفاعلية وركن الرسم والتدريب على استخدام طفاية الحريق بنظام المحاكاة.// انتهـى //14:57ت م0159