الدمام 27 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 4 مارس 2019 م واسيواصل مركز سلطان بن عبدالعزيز للعلوم والتقنية"سايتك" في محافظة الخبر، تقديم محاضراته التوعوية عن مخاطر الجرائم المعلوماتية وعقوباتها، والذي انطلقت منذ خمسة أسابيع، بمشاركة60 مدرسة من قطاع تعليم الظهران، وتعليم الخبر.يأتي ذلك ضمن المبادرة التوعوية التي أطلقتها هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات بالتعاون مع الإدارة العامة للتعليم بالمنطقة الشرقية للتوعية بالجرائم المعلوماتية ومخاطرها وعقوباتها.وأوضح مدير تقنية المعلومات بالإدارة عبده آل بر، أن إدارة التعليم حريصة على الاستفادة مما تقدمه الجهات الحكومية وخصوصا في مجال التقنية وعقد الشراكات الدائمة، مشيرا إلى أن المحاضرات التوعوية، مستمرة لتشمل جميع المحافظات لتحقق الهدف المنشود من إقامة هذه المبادرة التوعوية في الاستخدام الصحيح لشبكة الانترنت، وتعزيز نشر الثقافة القانونية في التعرف على الأفعال الممنوعة أثناء الاتصال بشبكة الانترنت، وتعزيز السلوك الأمثل في الاستفادة من التقنية والمحتويات التي تفد عبر الشبكة، إضافة إلى تمييز المفيد من السيء وبيان العواقب الوخيمة على المستخدم وعلى المجتمع.// انتهى//15:02ت م0160