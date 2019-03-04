القاهرة 27 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 04 مارس 2019 م واسعقد المجلس العالمي للمطارات بمنطقة أفريقيا (ACI أفريقيا 2019) اليوم بمدينة الأقصر المصرية، اجتماعات لجانه المختلفة في إطار فعاليات دورته الـ 61 تحت شعار (تعزيز نمو المطارات من خلال تعظيم العائدات من خارج مجال الطيران) والتي تستمر لمدة أسبوع، بمشاركة 400 عضو من ممثلي المنظمات الدولية وممثلي المطارات في 50 دولة أفريقية.ومن المقرر أن تناقش اجتماعات اللجان عدة موضوعات أبرزها اقتصاديات التشغيل والموارد البشرية وإجراءات السلامة الجوية والأمن والتسهيلات، واستعراض ما تم الاتفاق عليه في اجتماع المجلس السابق في أبيدجان 2018، ويليها اجتماع لجنة الأعضاء التنفيذيين لمجلس ACI بأفريقيا.// انتهى //15:04ت م0161