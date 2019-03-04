بريدة 27 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 04 مارس 2019 م واسينطلق الخميس المقبل مهرجان الكليجا ببريدة بنسخته الـ 11 الذي تنظمه الغرفة التجارية الصناعية بمنطقة القصيم ، لمدة عشرة أيام في مركز القصيم الدولي للمؤتمرات والمعارض ببريدة .وأوضح المشرف العام على المهرجان أمين عام الغرفة سعود الفدّا , أن مهرجان الكليجا يعد واحداً من المبادرات المجتمعية المتفردة التي انطلقت من فكر سمو أمير منطقة القصيم ورعايته واهتمامه حتى تحولت إلى واقع حي ومشروع وطني يستهدف تعزيز النمو الاقتصادي على مستوى الأسرة والأفراد وتفعيل ثقافة العمل بما يتواكب والطموحات المنشودة ، مؤكدا أن سمو أمير المنطقة يقف خلف هذه المشاريع الإيجابية التي من ضمنها مهرجان الكليجا الذي أصبح تظاهرة اقتصادية وسياحية استثنائية ترتطب بتاريخ وموروث المنطقة .وأشار إلى أن مهرجان هذا العام يشارك به قرابة 20 جهة حكومية وأهلية و 100 أسرة منتجة كما يتضمن فعاليات مصاحبة كمسرح الطفل وعربات الفود ترك وورش عمل ودورات مجانية خلال مدة المهرجان ، وكذلك جوائز يومية توزع بالسحب على زوار المهرجان بقيمة أكثر من 50 ألف ريال مقدمة من الغرفة التجارية الصناعية بمنطقة القصيم .وبين ان المهرجان يتضمن جوائز خاصة بالأسر المشاركة في المهرجان عبر 7 محاور هي : جائزة أفضل منتج كليجا منزلي , جائزة أفضل منتج مأكولات حديثة , جائزة أفضل منتج مخبوزات , جائزة أفضل منتج شعبي , جائزة أفضل منتج حلويات , جائزة أفضل منتج كليجا مباشر , جائزة أفضل عمل حرفي , بقيمة 35 ألف ريال .// انتهى //15:04ت م0162