الرياض 27 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 04 مارس 2019 م واسفازت وزارة التجارة والاستثمار بجائزة رواد التسويق للمرة الثالثة، عن الحملة التوعوية لاستدعاء السلع والمنتجات المعيبة #سلمني_واسلم التي خصصتها الوزارة للتوعية بأهمية الاستدعاءات في المملكة وإطلاق الموقع الإلكتروني لمركز استدعاء المنتجات المعيبة ونتيجة لذلك ارتفعت نسبة تجاوب المستهلكين مع حملات الاستدعاء من 20% إلى 44%.وحققت الوزارة المركز الأول في مسار المنظمات الحكومية بعد أن انتهجت من خلال هذه الحملة التسويقية أسلوباً إبداعياً مبتكراً يعتمد على عنصر التشويق خلافاً للحملات المعتادة للجهات والمنظمات الحكومية.وقدمت "التجارة" عبر حملة #سلمني_واسلم العديد من الرسائل التوعوية الموجهة لكافة فئات المستهلكين وذلك انطلاقاً من دورها المحوري في تطوير وتنظيم خدمات ما بعد البيع وحماية المستهلكين ومتابعة شكاواهم عن عيوب التصنيع بما يعزز من سلامة المستهلك ويضمن ويحفظ حقوقه.تجدر الإشارة إلى أن وزارة التجارة والاستثمار حققت خلال العام 2017 المركز الثاني لجائزة رواد التسويق في مسار "الهاشتقات" بعد أن قدمت عبر هاشتاق #اعرف_حقك على مدى السنوات الماضية مجموعة من الرسائل التوعوية للمستهلك، تهدف منها الوزارة إلى تعزيز مبدأ "اعرف حقك" لدى المستهلك والتاجر على حد سواء.كما حققت الوزارة الجائزة نفسها في عام 2018عن مركز خدمة العملاء حيث حصدت المركز الثاني في مسار "متجر العام"، إذ يوفر المركز للمستفيدين الفرصة للحصول على كافة خدمات الوزارة في مكان واحد.// انتهى //15:06ت م0163