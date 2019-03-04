الجبيل الصناعية 27 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 04 مارس 2019 م واسالتقى الرئيس التنفيذي للهيئة الملكية بالجبيل المهندس مصطفى بن محمد المهدي، اليوم، الطلاب المتميزين من قطاع الكليات والمعاهد بالهيئة الملكية بالجبيل، واستمع الى استفساراتهم ومقترحاتهم، .واستعرض طلاب قطاع الكليات والمعاهد المتميزين، خلال اللقاء مشاريعهم الرائدة، التي تمثلت في مدينة ذكية مدعمة في لوحات إرشادية إلكترونية مركزية متعددة الاستخدام ومنها تقوم بتوجيه وإرشاد قائدي المركبات إلى الأماكن والمعالم في المدينة، وكذلك في حالة وقوع الحوادث والكوارث حيث تقوم بإرسال إشارات عن طريق التطبيق بتوجيه قائدين المركبات إلى الأماكن الخالية، ومشروع الباب الذكي والذي يمكنه من التعرف على الوجوه وفتح الأبواب أو غلقها عن طريق برمجيات ذكية تسمح لها باتخاذ القرار من عدمه عن طريق شكل الوجه فقط مما يجعل استخدام الأبواب مرن أكثر ويمنع دخول أي شخص غير مخول له بدون الحاجة إلى مفاتيح وبطائق مغناطسية، بالإضافة إلى مشاريع السيارة الذكية بدون قائد، وعصى المكفوفين الذكية، والعديد من المشاريع الأخرى.عقب ذلك ألقى الرئيس التنفيذي للهيئة الملكية بالجبيل كلمة تحدث فيها عن منهجية الهيئة الملكية بالجبيل في المنظومة التعليمية والتي تقف خلف النجاح في منظومة الاستثمار الصناعي والتجاري وقربها من المجال الصناعي، مبينا استراتيجية الهيئة الملكية بالجبيل في تحديث المناهج والتحول في طرق التدريس لمواكبة الصناعة والذي انعكس على معدلات التوظيف العالية للخريجين في المجال سواء كان في الجبيل أو جميع مناطق المملكة.ثم فتح باب الأسئلة والاستفسارات لطلاب الذي تمحورت اسئلتهم على كيفية وضع خطط استراتيجية لهم بعد التخرج.// انتهى //15:10ت م0164