جدة 27 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 04 مارس 2019 م واسيفتتح معالي رئيس الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة ، الدكتور خليل بن مصلح الثقفي ، بجدة غداً , ملتقى الصحة والبيئة ، بمشاركة وزارة الصحة ، والمنظمة العالمية للصحة ، وذلك للاطلاع على النظرة التفصيلية للاستراتيجية العربية للصحة والبيئة وموائمتها لمشروع "الاستراتيجية الوطنية للصحة والبيئة" .وتُعدّ الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة هي الجهة المشرفة على تفعيل الاستراتيجية الوطنية للصحة والبيئة ، حيث تم إسنادها من خلال قرار مجلس الوزراء لتفعيل الاستراتيجية ، التي تهدف إلى توفير بيئة صحية نظيفة ، وبيئة محمية من التلوث ، وكذلك تنمية القدرات الوطنية والتوازن لتحقيق التنمية المستدامة ، وتحسين الصحة العامة للسكان ، كما تتمحور عناصر الاستراتيجية في عِدة عناصر أبرزها جودة الهواء ومياه الشرب ، والإسكان والتحضر وتنمية الموارد الطبيعية.ويستعرض الملتقى مساهمات وحدات حماية البيئة في الجهات الحكومية لتحقيق أهداف الاستراتيجية العربية والوطنية للصحة والبيئة ، مع برنامج التحول الوطني لدعم جهود الهيئة في تفعيل العمل البيئي وخطط تطوير القدرات للجهات في مجال حماية البيئة والتحسين المستمر في أداءها البيئي ونشر ثقافة موحدة بين العاملين في وحدات حماية البيئة ، كذلك القيام بمبادرات تعزيز الشراكة بين الهيئة والجهات الحكومية في تحقيق أهداف النظام العام للبيئة , ولتحقيق الاستدامة ضمن رؤية المملكة 2030 .كما تركز الاستراتيجية العربية للصحة والبيئة على تكثيف جهود البلدان العربية للتقليص من عبء المراضة والموت المبكر ، نتيجة المخاطر البيئية ، وذلك عن طريق تنسيق أنشطة جامعة الدول العربية ، ومنظمة الصحة العالمية ، وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة ، وتهدف إلى تقليص الأمراض ذات الصلة بالبيئة ، وحماية المجموعات السكانية الأكثر عرضة للمخاطر "الأطفال ، والنساء ، وكبار السن" ، من الأمراض المتعلقة بالبيئة ، وأيضا زيادة مرونة القطاع الصحي والبيئي ، وتعزيز قدرتهما على التأهب للطوارئ والاستجابة لعناصر الاستراتيجية .// انتهى //15:15ت م0166