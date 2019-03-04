الرياض 27 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 04 مارس 2019 م واسأبرم صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف)، اليوم (الاثنين)، 7 اتفاقيات تعاون، لتدريب وتوظيف السعوديين والسعوديات، ودعم الشهادات المهنية الاحترافية، مع كل من: الغرفة التجارية الصناعية بتبوك، والغرفة التجارية الصناعية بالجوف، والغرفة التجارية الصناعية بالقريات، والغرفة التجارية الصناعية بنجران، والغرفة التجارية الصناعية بجدة، والغرفة التجارية الصناعية في جازان، ومركز كفاءة الطاقة، وذلك على هامش فعاليات ملتقى لقاءات الرياض 2019.ووقع مدير عام "هدف" الدكتور محمد بن أحمد السديري الاتفاقيات السبع مع كل من: رئيس "غرفة" تبوك سعيد بن علي العسيري، ورئيس "غرفة" الجوف ماجد بن معدي الرويلي، ورئيس "غرفة" القريات محمد بن عتيق الرويلي، ورئيس "غرفة" نجران محيميد بن صالح آل شرمة، ونائب أمين "غرفة" جدة مازن بن خالد كتبي، وأمين "غرفة" جازان الدكتور ماجد بن إبراهيم الجوهري.كما وقع الدكتور محمد بن أحمد السديري اتفاقية تعاون مماثلة مع مدير عام المركز السعودي لكفاءة الطاقة المهندس أحمد بن موسى الزهراني.وبموجب الاتفاقيات المبرمة، سيتولى "هدف"، بالتنسيق مع الغرف التجارية الصناعية في المناطق المشار إليها، تقديم برامج دعم تدريبية ومالية، لتدريب وتأهيل وتمكين وتوجيه وتوظيف السعوديين والسعوديات في منافذ البيع في 12 نشاطا تجاريا مستهدفا بالتوطين، بالإضافة إلى تقديم خدمات الإرشاد المهني.ووفقا لاتفاقية التعاون المبرمة مع المركز السعودي لكفاءة الطاقة، سيدعم صندوق تنمية الموارد البشرية، شهادات المركز السعودي لكفاءة الطاقة، ضمن برنامج دعم الشهادات المهنية الاحترافية.// انتهى //16:29ت م0205