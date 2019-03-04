بيروت 27 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 04 مارس 2019 م واسعقد وزير الخارجية والمغتربين اللبناني جبران باسيل اليوم في بيروت سلسلة لقاءات مع سفراء أستراليا ربيكا غريندلاي، وإيطاليا ماسيمو ماروتي، وإسبانيا خوسيه ماريا فينيا، وتشيكيا ميكاييلا رونكوف.وجرى خلال تلك اللقاءات بحث الأوضاع في لبنان والمنطقة والساحة الدولية ومستجداتها، فضلًا عن العلاقات الثنائية بين لبنان وبلدانهم وسبل تعزيزها في المجالات كافة .// انتهى //16:34ت م0209