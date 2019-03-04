الرياض 27 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 04 مارس 2019 م واسأكد المختص في الإرشاد المهني طارق السيف أهمية الدور الذي يؤديه برنامج "سبل"، الذي ينفذه صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف)، في تمكين السعوديين من اتخاذ خيارات تعلم وخيارات مهنية أفضل عن طريق بناء منظومة متكاملة من خدمات التثقيف والإرشاد المهني لكل من الطلاب والمعلمين والباحثين عن عمل وأصحاب العمل والموظفين.وأشار السيف في محاضرة ألقاها صباح اليوم في ملتقى لقاءات الرياض 2019، المقام بمركز الرياض الدولي للمعارض والمؤتمرات، إلى الدور الذي يؤديه "سبل" في ترسيخ قيمة المثابرة لتحقيق مسارات مهنية مثمرة ومستدامة، وتحفيز مبدأ احترام جميع المهن وتحسين صورتها الذهنية في المجتمع، وتمكين السعوديين من النظر إلى جميع المسارات المهنية وقطاعات سوق العمل على نحو متساوٍ، بما فيها القطاع الخاص والعمل الحر، ودعم السعوديين بمهارات التخطيط لمساراتهم المهنية والتي تتسق مع طموحاتهم الشخصية واحتياجات سوق العمل، وإرساء توقعات واقعية حول المستقبل المهني وتطوير المهارات اللازمة لسوق العمل.وأبان أن برنامج "سبل" يستهدف طلاب المدارس بالإضافة إلى طلاب الجامعات والمعاهد والباحثين عن عمل والموظفين، حاثاً على الاستفادة من الخدمات التي تقدمها بوابة التثقيف والإرشاد المهني (سُبل)، وهي بوابة إلكترونية للتثقيف والإرشاد المهني على شبكة الإنترنت ترتكز عليها أنشطة التثقيف والإرشاد المهني لجميع الفئات المستهدفة، بالإضافة إلى أنها توفر أيضاً محتوى ومعلومات غنية وتفاعلية عن سوق العمل لتساعد جميع الشرائح المستهدفة على اتخاذ قرارات صائبة فيما يخص مساراتهم التعليمية والمهنية.// انتهى //16:35ت م0210