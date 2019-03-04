أبوعريش 27 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 04 مارس 2019 م واسوقعت جمعية التنمية الاجتماعية بحاكمة أبوعريش ومركز الحي المتعلم، أمس، عقد شراكة ضمن برنامج الشراكة المجتمعية لخدمة الشباب التي ينفذها المركز بمحافظة أبوعريش.وأوضح المدير التنفيذي للجمعية داوود أزيبي، أن عقد الشراكة يشمل تنفيذ العديد من البرامج والدورات التي تستهدف فئات الشباب بهدف تنمية الوعي الاجتماعي والثقافي والأخلاقي، والإسهام في حل المشكلات الاجتماعية والظواهر السلبية، واستثمار أوقات الفراغ فيما يعود بالنفع على الفرد والمجتمع، وذلك من خلال الانتفاع المتبادل من الإمكانات والمرافق بما لا يتعارض مع مناشطهما القائمة، بالإضافة إلى التعاون في إعداد خطط البرامج التعليمية والتأهيلية والترفيهية، والاستفادة من خدمات الفرق التطوعية والكشافة.// انتهى //16:36ت م0211