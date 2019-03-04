وادي الدواسر 27 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 04 مارس 2019 م واسنظمت إدارة الدفاع المدني في محافظة وادي الدواسر ، يوم امس , محاضرة توعوية بعنوان "السلامة المنزلية "، ضمن فعاليات الاحتفاء باليوم العالمي للدفاع المدني ، والذي يُقام تحت شعار " سلامة الأطفال غايتنا ، وذلك بمقر ساحة الاحتفالات بالمعتلا.وتضمنت المحاضرة التي قدمها مدير إدارة الدفاع المدني بالمحافظة العقيد تركي بن عايض آل هقشة ، كيفية توفير الأمن والسلامة في المنزل وأهم الخطوات الاحترازية التي يجب أن يقوم بها الأب والأم قبل وقوع أي حريق في المنزل ، كما استعرض أهم المسببات التي تؤدي إلى إشعال الحرائق مثل الألعاب النارية وأسطوانات الغاز، والأسلاك الكهربائية، والأجهزة الكهربائية رديئة الصنع، وتناول كيفية التعامل مع الحريق والسيطرة عليه في حال نشوبه.ودعا آل هقشة إلى أهمية مراقبة ولي الأمر لأبنائه عند شراء الألعاب النارية التي تشكل خطرًا كبيرًا على حياتهم وحياة غيرهم، وأهمية توفر عوامل السلامة كأجهزة كاشف الدخان وطفايات الحريق.وختم مدير الدفاع المدني المحاضرة بالتعريف ً بأجهزة الحماية والسلامة، وأهمية توفرها في المنزل, وأنواع طفايات الحريق وكيفية استخدامها.جرى بعدها توجيه بعض الأسئلة للأطفال الحضور وتكريمهم بهذه المناسبة .// انتهى //16:38ت م0212