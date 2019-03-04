طرابلس 27 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 04 مارس 2019 م واسانتشل فريق الطوارئ التابع للهلال الأحمر الليبي فرع مرزق بالجنوب 27 جثة من ضواحي المدينة بعد ورود بلاغات من الجهات المعنية.وأوضح الهلال الأحمر فرع مرزق عبر مكتبه الإعلامي أن عملية انتشال الجثث تم بالتنسيق مع إدارة المستشفى العام في مرزق والأجهزة الأمنية وجهاز الإسعاف، مؤكداً أنه تم نقل الجثث وتسليمها لمستشفى المدينة.// انتهى //16:45ت م0215