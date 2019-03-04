المدينة المنورة ٢٧ جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق ٠٤ مارس 2019 ميواصل مهرجان الثقافات والشعوب الثامن المقام بالجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة فعالياته وسط حضور وإقبال مميز .وأوضح عميد شؤون الطلاب بالجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة المشرف على مهرجان الثقافات والشعوب الثامن الدكتور سامي بن عبدالرحمن الحيسوني أنه من المتوقع أن يصل عدد الزوار إلى 100 ألف، وذلك قياسا إلى حجم الإقبال الكبير خلال الأيام الماضية، متجاوزا بذلك عدد الحضور عن العام الماضي والذي بلغ 73 ألف زائر وزائرة، مشيرًا إلى حرص أهالي منطقة المدينة المنورة كبارًا وصغارًا على الحضور والاستمتاع بما يقدمه 550 طالبًا من أبناء الجامعة وأطفالهم يمثلون أكثر من 90 دولة، لافتًا إلى أن تطوير الفعاليات والفقرات أسهم في زيادة أعداد الزائرين من عام لآخر.وأضاف الدكتور الحيسوني إن الدورة الثامنة تميزت بعدة برامج تم اعتمادها من قبل اللجنة المشرفة على المهرجان بدعم ومتابعة من معالي مدير الجامعة الدكتور حاتم بن حسن المرزوقي، في إطار جهود العمادة لمواصلة النجاح والتميز في تقديم المهرجان باعتباره كرنفالا اجتماعيا يبرز قدرات وإمكانيات أبناء الجامعة ويسلط الضوء على العمق الثقافي الذي تتمتع به الجامعة كونها تعد هدية المملكة العربية السعودية للعالم الإسلامي وتضم بين أروقتها أبناء الأمة الإسلامية من 200 دولة وإقليم.// انتهى //16:49ت م0216