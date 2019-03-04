القاهرة 27 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 04 مارس 2019 م واستراجعت مؤشرات البورصة المصرية بشكل جماعي لدى إغلاق تعاملات اليوم، مدفوعة بعمليات بيع من قبل المؤسسات وصناديق الاستثمار المحلية، فيما اتجهت تعاملات العرب والأجانب نحو الشراء.وربح رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة نحو 700 مليون جنيه ليغلق عند مستوى 1ر822 مليار جنيه، بعد تداولات كلية بلغت 28ر1 مليار جنيه، تضمنت تعاملات بسوق المتعاملين الرئيسيين وصفقات نقل ملكية.وتراجع مؤشر البورصة الرئيس "إيجي إكس 30" بنسبة 03ر0 % مسجلًا 18ر14815 نقطة، وأنخفض مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70" تعاملات اليوم بنسبة 12ر1 % ليبلغ مستوى 64ر708 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 100" الأوسع نطاقًا نحو 96ر0 % من قيمته لينهي التعاملات عند مستوى 53ر1787 نقطة.// انتهى //17:51ت م0242