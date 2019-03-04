بغداد 27 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 04 مارس 2019 م واسأعلنت خلية الإعلان الأمني العراقية اليوم انطلاق عملية عسكرية واسعة في محافظة الأنبار لفرض الأمن وملاحقة فلول الإرهابيين.وأوضحت الخلية في بيان صحفي أن قيادة فرقة المشاة الأولى التابعة لقيادة عمليات الأنبار شرعت اليوم في عملية عسكرية واسعة في مناطق جنوب الصكار وقرية الضبعة لفرض الأمن وملاحقة المطلوبين للقضاء، والبحث عن المختطفين، وتدمير مخازن الأسلحة والعتاد التابعة للإرهابيين.وأضاف البيان: كما انطلقت عملية مماثلة نفذتها فرقة المشاة السابعة في مناطق غرب وشرق وادي حوران بصحراء العراق الغربية، أسفرت عن تدمير ستة أنفاق، وثلاثة أوكار، ومعالجة 29 عبوة ناسفة.وكانت السلطات الأمنية العراقية عدّت في بيان صحفي في وقت سابق من اليوم صحراء محافظة الأنبار منطقة عمليات عسكرية, وطلبت من رعاة المواشي مغادرتها إلى المدن القريبة حفاظًا على سلامتهم .// انتهى //17:51ت م0243