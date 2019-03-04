بروكسل 27 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 04 مارس 2019 م واسيجتمع مفاوض الاتحاد الأوروبي ميشل بارنييه في بروكسل غداً مع وفد بريطاني بشأن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.وقال مفاوض الاتحاد الأوروبي اليوم: إن هذا اللقاء الجديد يهدف لحلحلة مفاوضات البركسيت وإن الاتحاد الأوروبي مستعد لتقديم ضمانات إضافية إلى المملكة المتحدة لتسهيل الموافقة على اتفاق المغادرة من قبل البرلمان البريطاني.وسيقود وزير العدل البريطاني جيفري كوكس الوفد البريطاني ووزير الخروج البريطاني ستيفن باركلي لهذا الاجتماع الذي يأتي قبل أقل من شهر لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي المقرر يوم 29 مارس.// انتهى //17:51ت م0244