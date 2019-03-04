بيروت 27 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 04 مارس 2019 م واسالتقى سفير خادم الحرمين الشريفين لدى لبنان وليد بن عبد الله بخاري ـ في مقر السفارة ببيروت اليوم ـ وفدًا من طلاب قسم العلوم السياسية والعلاقات الدبلوماسية بالجامعة الأمريكية في بيروت، وذلك بحضور منسوبي السفارة ورؤساء الملحقيات ومديري المكاتب الفنية.وناقش اللقاء دور المملكة في المجتمع الدولي إلى جانب العلاقات الثنائية بين المملكة ولبنان، وآلية العمل الدبلوماسي التي يُعنى بها كل طالب وباحث متخصص في العلاقات الدولية والعلوم السياسية والدبلوماسية العامة.وأوضح بخاري أن العمل الدبلوماسي تحكمه أطر عدّة، مشددًا على أن أهمها اتفاقية فيينا الدولية للعلاقات الدبلوماسية، التي أبرمت عام 1961م لتحديد الإجراءات والضوابط الخاصة بالعمل الدبلوماسي بين الدول، مؤكداً أهمية صقل مهارات الشباب في مجال العمل الدبلوماسي وتحفيزهم إلى المزيد من الإبداع والابتكار، والمشاركة الفاعلة للاستفادة من خبراتهم في المستقبل لخدمة أوطانهم.ومن ثم عرض الطلاب مقترحاتهم بشأن الفرص والتحديات التي تواجه الشباب في القطاع الدبلوماسي، وناقشوا الحلول المقترحة والمبتكرة لمواجهة هذه التحديات .// انتهـى //18:16ت م0247