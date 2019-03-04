المدينة المنورة 27 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 04 مارس 2019 م واسأطلقت مديرية الدفاع المدني بمنطقة المدينة المنورة بالتعاون مع المديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة المدينة المنورة اليوم مبادرة تعزيز الوعي الوقائي في المنازل بالتزامن مع فعاليات اليوم العالمي للدفاع المدني 2019 م تحت شعار " سلامة الأطفال غايتنا" وذلك بحضور مدير الدفاع المدني بمنطقة المدينة المنورة اللواء عبدالرحمن الحربي ومدير الشؤون الصحية بمنطقة المدينة المنورة ، الدكتور عبد الحميد الصبحي .حيث تم الإتفاق على مبادرة لتعزيز الوعي الوقائي من خلال مرافقة ممثلي الدفاع المدني لفرق الرعاية الطبية المنزلية و التي تقدم خدمات الرعاية الصحية للمرضى في منازلهم لما يترتب على ذلك من نتائج إيجابية في رفع مستوى التوعية بالمخاطر المنزلية لدى المستفيدين من الخدمة و إرشادهم لتلافي مسببات الخطورة في منازلهم .وفي هذا الإطار رحبت الشؤون الصحية بمنطقة المدينة المنورة بتنفيذ هذه المبادرة التي تأتي إستكمالاً لجهود الشؤون الصحية والدفاع المدني في المنطقة في هذا الجانب للأستفادة من الزيارات المنزلية في تعزيز الجهود المختلفة في الجانب الصحي و الوقائي مما ينعكس إيجاباً على صحة و سلامة المستفيدين و توفير بيئة صحية و آمنة للمريض .// انتهى //18:20ت م0251