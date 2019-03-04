حفر الباطن 27 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 04 مارس 2019 م واسدشن صاحب السمو الأمير منصور بن محمد بن سعد محافظ حفرالباطن ، اليوم ، فعاليات اليوم العالمي للدفاع المدني بالمحافظة تحت شعار « سلامة الأطفال غايتنا » بحضور عدد من مديري الدوائر الحكومية والأهلية.وافتتح المعرض المقام بهذه المناسبة واستعرض آليات الدفاع المدني واطلع على ما تضمه من تجهيزات متطورة في الامن والسلامة والإنقاذ وتجول في أرجائه ومطلعا على مشاركة الإدارات الحكومية والمؤسسات الوطنية المشاركة وشهدت الفعاليات عرض لآليات الدفاع المدني ، وإطلاق مسيرة الدفاع المدني بمشاركة عدد من الجهات الحكومية .وأوضح مدير الدفاع المدني بمحافظة حفر الباطن العقيد عبد الهادي الكناني أن رعاية سمو محافظ حفر الباطن فعاليات اليوم العالمي للدفاع المدني تدل على اهتمامه وحرصة على سلامة المواطنين والمقيمين ، مشيرا إلى أن المملكة العربية السعودية تحتفل مع الدول الأعضاء في المنظمة الدولية للحماية المدنية باليوم العالمي للدفاع المدني في الأول من مارس من كل عام ميلادي حيث يأتي الاحتفال بناء على القرار رقم 8 الصادر من الجمعية العمومية للمنظمة الدولية للحماية المدنية المنعقد في جنيف في شهر ديسمبر 1990 م .وبين أن اختيار شعار هذا العام " سلامة الأطفال غايتنا " لأهمية هذه الشريحة الغالية, وان سلامة الأطفال مسؤولية الجميع من الأسرة والمدارس والمجتمع وذلك ليتم غرس مفاهيم السلامة لديهم حتى يحظو بحياة سعيدة بعيدة عن المخاطر التي تحدد حياتهم .وقد كرم سمو محافظ حفر الباطن الجهات المشاركة والداعمة لفعاليات اليوم العالمي للدفاع المدني .// انتهى //18:20ت م0252