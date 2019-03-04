الطائف 27 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 04 مارس 2019 م واسينظم النادي الأدبي الثقافي بالطائف مساء الأربعاء المقبل لقاءً حواريا ضمن لقاءات تساؤلات الشباب بعنوان ( الشباب والإعلام ) والذي يتحدث عن واقع الإعلام وخفاياه ودور الشباب في صناعته حيث يأتي هذا اللقاء ضمن أنشطة فريق إثراء الثقافي بالنادي .وأوضح رئيس النادي الأدبي الثقافي بالطائف عطا الله بن مسفر الجعيد أن هذا اللقاء سيستضيف المستشار الإعلامي ماجد الغامدي مدير عام التدريب والتطوير في هيئة الإذاعة والتلفزيون, مبينا أن برنامج تساؤلات الشباب سيدار من قبل أعضاء فريق إثراء بالنادي في برنامج حواري شبابي يهدف لطرح أفكار وتساؤلات ورؤى حول مفاهيم وقيم معاصرةوأضاف أنه سيتم توزيع شهادات لحضور البرنامج ودعا الجعيد المهتمين والمهتمات من أبناء الطائف لحضور هذا اللقاء الذي سيتم بفندق الانتر كونتيننتال بالطائف في تمام الساعة التاسعة مساء.// انتهى //18:21ت م0253