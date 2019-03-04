أبهـا 27 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 04 مارس 2019 م واسزار معالي رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد " نزاهة " الدكتور خالد بن عبدالمحسن المحيسن اليوم , فرع الهيئة بمنطقة عسير في مدينة أبهـا, بحضور معالي النائب لحماية النزاهة الدكتور بندر بن أحمد أبا الخيل، وعدد من المسؤولين.واطّلع معالي رئيس "نزاهة" خلال الزيارة على آلية سير العمل بفرع الهيئة بمنطقة عسير، كما التقى ببعض المواطنين واستمع لما لديهم من مقترحات وموضوعات, موجهاً باتخاذ اللازم بشأنها، مؤكداً أهمية تكثيف الجهود وتسخير كافة الإمكانات لتقديم أفضل خدمة لشركاء الهيئة من المبلغين.وتأتي هذه الزيارة ضمن البرنامج الذي ينفذه رئيس "نزاهة" لزيارة عدد من المناطق والالتقاء بأصحاب السمو أمراء المناطق وبالمسؤولين، ومنسوبي الهيئة في الفروع, والمستفيدين من خدماتها.// انتهى //18:22ت م0254