أبهـا 27 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 04 مارس 2019 م واسيعمل مجلس شباب منطقة عسير خلال الفترة الحالية على تشكيل لجان شبابية في جميع محافظات المنطقة, تتبع للمجلس وتكون امتداداً لأعماله وتحقيق رسالته في تمكين وبناء الشباب في جميع أنحاء المنطقة.وأوضح مدير مجلس شباب منطقة عسير عادل آل عمر, أن تشكيل اللجان يهدف إلى تسهيل وصول الشباب في محافظات منطقة عسير إلى المجلس والاستفادة من برامجه وأنشطته ودعمه لهم, مشيراً إلى أن المجلس خلال الفترة الماضية حقق العديد من الإنجازات المتنوعة والتي تصب جميعا في دعم الشباب السعودي عملياً وتدريبياً وسعياً لتحقيق رؤية المملكة 2030.وأضاف آل عمر, أن المجلس قام خلال الفترة الماضية بتدريب أكثر من 4000 شاب وفتاة في برامج نوعية والمساهمة في توظيف أكثر من 1600 شاب وفتاة من خلال شركاء المجلس, إلى جانب تنفيذ العشرات من الأعمال التطوعية والحملات التوعوية والمشاركات المجتمعية, حيث بلغت فعاليات وبرامج المجلس أكثر من 400 فعالية وبرنامج استهدفت فئة الشباب بشكل مباشر في كل محافظات المنطقة ببرامج نوعية وفق رؤية المملكة 2030 .// انتهى //18:23ت م0255