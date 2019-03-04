الباحة 27 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 04 مارس 2019 م واسشهد جناح فريق السلام السعودي للبحث والإنقاذ المشارك بمعرض اليوم العالمي للدفاع المدني بمنطقة الباحة, حضوراً كبيراً من الأطفال بسبب تخصيص ركن خاص بهم يقوم من خلاله منسوبو الفريق المتواجدون في الجناح، بطباعة بطاقة تحمل صورة رجل الدفاع المدني يقوم من خلالها الأطفال بتلوينها.ويهدف فريق السلام السعودي للبحث والإنقاذ من استحداث ركن الأطفال داخل الجناح إلى توعوية الأطفال وأولياء أمورهم في آن واحد بأهمية دور رجال الدفاع المدني, والطرق التي تحافظ على سلامة الأطفال.يذكر أن فريق السلام السعودي للبحث والإنقاذ يعد أحد الفرق التطوعية المعتمدة من وزارة الداخلية, ويضم كوادر وطنية مدربة وذات كفاءة عالية, وتعمل في عدة مناطق حيث تستقطب المتطوعين من الجنسين, ويتولى الفريق إعدادهم وتدريبهم لخدمة دينهم ووطنهم ومجتمعهم.// انتهى //19:03ت م0267