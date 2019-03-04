القدس المحتلة 27 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 04 مارس 2019 م واساعتقلت سلطات الاحتلال الإسرائيلي أحد حراس المسجد الأقصى المبارك، وأبعدت وزير شؤون القدس إلى يوم الأحد المقبل.وأوضحت مصادر فلسطينية وشهود عيان في القدس أن قوات الاحتلال اعتقلت حارس المسجد الأقصى سامر أبو قويدر من داخل الأقصى بسبب فتحه مبنى ومُصلى باب الرحمة، واقتادته لمركزٍ التحقيق في البلدة القديمة في القدس المحتلة.وفي سياق متصل، أصدرت سلطات الاحتلال اليوم قرارًا يقضي بإبعاد وزير شؤون القدس وعضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية عدنان الحسيني عن المسجد الأقصى المبارك حتى يوم الأحد المقبل.// انتهى //19:08ت م0268