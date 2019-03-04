بيروت 27 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 04 مارس 2019 م واسأكد السفير البريطاني لدى لبنان كريس رامبلنغ أن المملكة المتحدة ستستمر في دعمها للاجئين الفلسطينيين في لبنان والمنطقة عبر "الأونروا" .جاء ذلك خلال حفل استقبال في مركز "دار النمر الثقافي" في بيروت اليوم بحضور السفير الفلسطيني لدى لبنان أشرف دبور، وممثلين لمنظمات غير حكومية لبنانية وفلسطينية وأكاديميين وباحثين ومانحين دوليين ودبلوماسيين.وقال رامبلنغ في كلمته: " إن دعمنا للاجئين الفلسطينيين في لبنان أصبح حقيقة من خلال التزام منظمات غير حكومية ومنظمات محلية وشركاء دوليين إلى جانب الدعم المالي الكبير الذي نقدمه عبر وزارة التنمية الدولية البريطانية الذي تصرفه "الأونروا" في لبنان ".// انتهى //19:08ت م0269