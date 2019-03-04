حفر الباطن 27 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 04 مارس 2019 م واساستقبل صاحب السمو الأمير منصور بن محمد بن سعد محافظ حفر الباطن اليوم، مدير عام فرع وزارة الاسكان بالمنطقة الشرقية المهندس عبدالله بن حسين المويهي، بحضور مدير مكتب صندوق التنمية العقارية بمحافظة حفر الباطن المهندس سهو بن هديان المطيري، وذلك بمقر المحافظة .واستلم سموه خلال اللقاء تقريرا عن مشاريع الاسكان بمحافظة حفر الباطن وما تم إنجازه.وأكد سموه حرصه على إنهاء جميع المشاريع الخاصة بالوزارة بالوقت المحدد ليستفيد منها جميع أهالي المحافظة المستحقين.// انتهى //19:11ت م0270