الدوادمي 27 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 04 مارس 2019 م واسنفذت شركة أرامكو السعودية بالتعاون مع قسم التوجيه والإرشاد بتعليم الدوادمي اليوم، اللقاء التعريفي ببرامج التدريب والتطوير المنتهية بالتوظيف لطلاب المرحلة الثانوية بالمحافظة والمقام بمركز النشاط الطلابي, بحضور رئيس قسم التوجيه والإرشاد بالإدارة محمد بن ناصر السبيعي ومشرفي القسم والمرشدين الطلابيين بالمدارس وأعضاء وحدة الخدمات الإرشادية.ويهدف اللقاء إلى التعريف بشركة أرامكو السعودية وأدوارها الرائدة وكيفية الالتحاق بها والتعريف بشروط القبول في برنامج التدرج الوظيفي لخريجي المرحلة الثانوية وبرنامج الابتعاث الخارجي، والفرص الوظيفية التي يحتاجها سوق العمل والتي تتوافق مع متطلبات الخطة التنموية والإستراتيجية.وأوضح مدير التعليم في محافظة الدوادمي عبدالله بن حمد السبيعي ان الإدارة تسعى لإقامة لقاءات تعريفية للطلاب مع الجامعات والشركات لبحث الفرص التعليمية والوظيفية ليتعرف من خلالها الطلاب على المسارات التعليمية المتاحة والفرص الوظيفية التي يمكنهم الإبداع من خلالها في مستقبلهم التعليمي والمهني.// انتهى //19:18ت م0271