الرياض 27 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 04 مارس 2019 م واساستقبل معالي وزير الشؤون الإسلامية بجمهورية المالديف الدكتور أحمد زاهر، في مقر الوزارة بالعاصمة ماليه اليوم، وكيل وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد للشؤون الإسلامية الدكتور عبدالله بن محمد الصامل، والوفد المرافق له، الذي يزور المالديف حالياً.وبحث اللقاء عددًا من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، لاسيما ما يتعلق بالتعاون القائم بين الوزارتين في مجال الشؤون الإسلامية، وسبل تعزيزها.ونوه زاهر بالجهود التي تقوم بها المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين لخدمة الإسلام والمسلمين بالعالم، ونشر قيم الوسطية والاعتدال، ومد يد العون والمساعدة لكافة البلدان التي تحدث فيها الكوارث، مبيناً أن دور السعودية ريادي في كافة المجالات، والجميع يقدر ذلك.وعن التعاون القائم مع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد وفق المذكرة التي تم توقيعها سابقاً , أشاد معاليه بالجهود المتواصلة التي تقدمها وزارة الشؤون الإسلامية بالسعودية بقيادة ومتابعة معالي الوزير الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، مؤكداً أن الوزارتين سوف تعملان سوياً لنشر الوسطية، ونبذل التطرف والمتطرفين، ومحاربة جميع الأفكار الضالة التي تخالف ديننا وعقيدتنا التي جاءت بالرحمة والمودة ومجانبة الغلو والتطرف.وفي ختام اللقاء قدم وزير الشؤون الإسلامية المالديفي هدية تذكارية للدكتور عبدالله الصامل، ثم التقطت الصور التذكارية بهذه المناسبة.حضر اللقاء مستشار معالي وزير الشؤون الإسلامية خالد بن عبدالرحمن الشثري، ومدير مكتب وكيل الوزارة للشؤون الإسلامية محمد بن حمدان العتيبي.// انتهى //19:20ت م0272