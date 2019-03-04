حفرالباطن 27 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 04 مارس 2019 م واساستقبل صاحب السمو الامير منصور بن محمد آل سعود محافظ حفر الباطن في مكتب سموه بالمحافظة اليوم مدير عام التدريب المهني بالمنطقة الشرقية محمد سليمان السلوم ونائبه بدر الشعيبي وعميد الكلية التقنية بحفر الباطن عبدالعزيز العبد الكريم .واطلع سموه خلال اللقاء على ما تقدمه المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني للمستفيدين ، منوها بالدور الذي تقوم به المؤسسة في خدمة أبناء الوطن , مؤكدا سموه حرصه على عقد ورشات عمل بين المحافظة والمؤسسة لخدمة شباب المحافظة.// انتهى //19:22ت م0273