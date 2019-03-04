المدينة المنورة 27 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 04 مارس 2019 م واسرعى وكيل محافظ العلا اليوم, حفل اليوم العالمي للدفاع المدني تحت شعار "سلامة الأطفال غايتنا", وتدشين المعرض المصاحب وفعاليات هذه المناسبة والحملة التثقيفية الإعلامية للتعريف بأهمية كاشف الدخان تحت شعار "كاشف الدخان لك امان", بمشاركة الجهات الحكومية و الخاصة, وذلك بمقر منتزه الحدائق التراثية.وأوضح مدير إدارة الدفاع المدني بمحافظة العلا المقدم عبدالكريم الفقير أن الفعاليات تشمل استعراض آليات الدفاع المدني ومشاركة عدد من الجهات الحكومية بالمحافظة, وتكريم بعض المواطنين الذين قدموا أعمال جليله للوطن.وأكد أن شعار هذا العام يركز على فئة غالية على قلوبنا وهم أطفالنا والحرص على سلامتهم في أماكن تواجدهم بالمنزل أو المدرسة أو المرافق العامة التي يرتادها الأطفال.ودعا جميع أولياء الأمور والمعلمين والمشرفين الاهتمام بسلامة الأطفال والأخذ بوسائل السلامة والاستفادة من حملة التعريف بكاشف الدخان المصاحب للفعاليات وتوعية وتثقيف الأطفال وتعليمهم على كل ما يسهم بحمايتهم من المخاطر بأذن الله و زيارة المعرض المصاحب للفعاليات الذي يشتمل على جناح للدفاع المدني وأجنحة آخرى للجهات الحكومية, ويتضمن المعرض مسرحًا عامًا, بالإضافة إلى توزيع النشرات و البروشورات التوعوية والهدايا وإقامة المسابقات الثقافية وإلقاء المحاضرات بالمدارس والكليات.// انتهى //19:23ت م0274