تبوك 27 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 04 مارس 2019 م واساطلقت المديرية العامة للدفاع المدني بمنطقة تبوك فعاليات "اليوم العالمي للدفاع المدني 2019" تحت شعار "سلامة الاطفال غايتنا " في محافظات ومراكز المنطقة التي اشتملت على إقامة المعارض وتقديم المحاضرات وعرضاً لإمكانيات وتجهيزات كل ادارة من آليات ومعدات، إلى جانب تنظيم العديد من المسابقات الثقافية بهدف رفع مستوى الوعي بالمجتمع وتوعيتهم بقواعد السلامة من المخاطر، وتوجيه التركيز على عدد من البرامج التي تخص سلامة الاطفال.ففي محافظة حقل دشّن محافظ حقل خالد بن بندر الخريصي فعاليات اليوم العالمي للدفاع المدني 2019م تحت شعار ” سلامة الأطفال غايتنا” بحضور مديري الإدارات الحكومية بالمحافظة.وبيّن مدير إدارة الدفاع المدني بالمحافظة النقيب وائل الشهري أن اليوم العالمي للدفاع المدني يهدف إلى ترسيخ مفهوم الوقاية من المخاطر بكافة أنواعها والحفاظ على سلامة الأفراد والمؤسسات والممتلكات العامة والخاصة.وأشار إلى أن المديرية العامة للدفاع المدني ممثلة في إدارة الدفاع المدني بمحافظة حقل تحرص على المشاركة في تفعيل البرامج التوعوية بمشاركة المؤسسات المجتمعية لافتاً الانتباه إلى إسهام مثل هذه الفعاليات في رفع مستوى الوعي ومشاركة الخبرات والتجارب.بعد ذلك افتتح الخريصي المعرض المصاحب وتجول فيه, مستمعاً إلى شرح عما يحتويه ويقدمه المعرض للتوعية من المخاطر والأضرار.وفي محافظة ضباء, دشن المحافظ محمود حسين الحربي فعاليات اليوم العالمي للدفاع المدني الذي نظمته إدارة الدفاع المدني بضباء, بحضور عدد من القيادات المدنية والعسكرية بالمحافظة.وتجول الحربي في أركان المعرض المصاحب للاحتفالية, كما جرى تقديم الدروع والشهادات للجهات المشاركة في تنظيم وإنجاح المعرض.// يتبع //19:31ت م0275

وفي محافظة تيماء نظمت إدارة الدفاع المدني الفعاليات بمقر المعهد الصناعي الثانوي في مدينة تيماء, بحضور وكيل المحافظ محمد متروك الزوين, ومدير الدفاع المدني بتيماء العقيد طلال بن عبدالعزيز البركات, وبمشاركة عدد من الجهات الحكومية.وضمت الفعاليات إقامة معرض توعوي وتثقيفي، إضافة إلى انطلاق مسيرة للدفاع المدني تجوب طرق وشوارع تيماء حاملة اللوحات الإرشادية والتوعية.من جانب آخر دشن وكيل محافظ الوجه حمّاد بن طويلع الحويطي فعاليات الاحتفال باليوم العالمي للدفاع المدني والمعرض المصاحب له بالمعهد الثانوي الصناعي, وبمشاركة عدد من الجهات الحكومية والقطاع الخاص بالمحافظة.وقام وكيل المحافظ بجولة تفقدية في أركان المعرض, مستمعاً خلالها لشرح مفصل من كافة الجهات المشاركة في المعرض.من جانبه أكد مدير إدارة الدفاع المدني بمحافظة الوجه بالنيابة النقيب أحمد بن سليم البلوي أن الاحتفال باليوم العالمي للدفاع المدني يهدف إلى نشر ثقافة السلامة والتوعية الوقائية بين كافة أفراد المجتمع وذلك من خلال المعرض المقام, كما يهدف إلى التعريف بالخدمات التي يقدمها الدفاع المدني للمواطنين والمقيمين من خلال إطلاع زوار المعرض على آليات الدفاع المدني وتجهيزاته ومعداته.وأكد البلوي حرص القيادة الرشيدة للملكة على تحقيق أعلى معدلات السلامة والوقاية للمواطنين والمقيمين مما يساهم في الحد من الحوادث.وفي محافظة البدع نظمت إدارة الدفاع المدني بالمحافظة, بمشاركة الإدارات الحكومية بالمحافظة معرضاً توعوياً، بحضور طلاب المدراس الذين استمعوا لشرح عن ادوات السلامة تفعيلا لشعار اليوم العالمي للدفاع المدني الذي جاء هذا العام بالتركيز على هذه الفئة الغالية والحرص على سلامتهم في أماكن وجودهم في منازلهم أو المدراس أو أي مكان يرتاده الأطفال.وشهد مركز حالة عمار تنظيم معرض احتوى على عدد من اللوحات الإرشادية وتوزيع للمطويات التوعوية، بالإضافة إلى إطلاق الحملة التوعوية التي حملت عنوان" كاشف الدخان .. لك أمان"حضر الفعاليات رئيس المركز إبراهيم الناصر, وعدد من المسؤولين, وقادة القطاعات العسكرية العاملة بالمركز وطلاب المدارس.// انتهى //19:31ت م0276