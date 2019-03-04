أبهـا 27 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 04 مارس 2019 م واستفقّد مدير عام فرع هيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة عسير محمد بن عبدالله الشهري اليوم, مركزي إسعاف الأمواه وطريب, بهدف الوقوف بشكل مباشر على سير العمل الإسعافي ومدى استعداداتهم وجاهزيتهم وتوفير الدعم الكامل لاحتياجاتهم.وأكّد الشهري خلال الزيارة على بذل المزيد من الجهود للوصول إلى أفضل معايير الخدمة الإسعافية المقدمة للمرضى والمصابين وشرائح المجتمع كافة, مقدماً شكره لجميع العاملين في إسعاف المرضى والمصابين لما فيه من واجب ديني ووطني وإنساني.// انتهى //19:33ت م0278