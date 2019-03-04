المدينة المنورة 27 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 04 مارس 2019 م واساحتفى الدفاع المدني بمحافظة الحناكية أمس، باليوم العالمي للدفاع المدني تحت شعار "سلامة الأطفال غايتنا" وذلك بالقاعة الثقافية بلجنة التنمية الاجتماعية الأهلية بالمحافظة، بحضور وكيل محافظ الحناكية زياد المرشدي.ودشن المعرض المصاحب، والحملة التثقيفية للتعريف بأهمية كاشف الدخان تحت شعار "كاشف الدخان لك أمان".من جهته أوضح مدير إدارة الدفاع المدني بالمحافظة العقيد عبدالله الريس أن الفعاليات تشمل استعراض لآليات الدفاع المدني ومشاركة عدد من الجهات الحكومية بالمحافظة، مُشيراً إلى أن شعار هذا العام يركز على فئة غالية على القلوب للحرص على سلامتهم في أماكن تواجدهم بالمنزل أو المدرسة والمرافق العامة التي يرتادها الأطفال.وأهاب العقيد الريس بجميع أولياء الأمور والمعلمين والمشرفين الإهتمام بسلامة الأطفال والأخذ بوسائل السلامة والاستفادة من حملة التعريف بكاشف الدخان المصاحب للفعاليات وتوعية وتثقيف الأطفال وتعليمهم على كل مايساهم بحمايتهم من المخاطر بإذن الله، وزيارة المعرض المصاحب للفعاليات الذي يشتمل على جناح للدفاع المدني وأجنحة أخرى للجهات الحكومية يتضمن مسرحاً عاماً، بالإضافة لتوزيع النشرات والبروشورات التوعوية والهدايا، وإقامة المسابقات الثقافية.// انتهى //19:36ت م0280