سياسي / رئيس الوزراء الأردني يلتقي رئيسي مجلس الشعب المصري والنواب المغربي
الاثنين 1440/6/27 هـ الموافق 2019/03/04 م واس
عمّان 27 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 04 مارس 2019 م واس
التقى رئيس الوزراء الأردني الدكتور عمر الرزاز اليوم في لقاءين منفصلين رئيس مجلس الشعب المصري الدكتور علي عبدالعال، ورئيس مجلس النواب المغربي حبيب المالكي، على هامش مشاركتهما في أعمال الدورة التاسعة والعشرين للاتحاد البرلماني العربي المنعقد في الأردن.
وجرى خلال اللقائين بحث العلاقات الثنائية التي تربط الأردن بجمهورية مصر العربية والمملكة المغربية، والتأكيد على إدامة التنسيق والتشاور المستمر تجاه القضايا العربية والإقليمية كافة، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية.
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19:57ت م
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