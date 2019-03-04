عمّان 27 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 04 مارس 2019 م واسالتقى رئيس الوزراء الأردني الدكتور عمر الرزاز اليوم في لقاءين منفصلين رئيس مجلس الشعب المصري الدكتور علي عبدالعال، ورئيس مجلس النواب المغربي حبيب المالكي، على هامش مشاركتهما في أعمال الدورة التاسعة والعشرين للاتحاد البرلماني العربي المنعقد في الأردن.وجرى خلال اللقائين بحث العلاقات الثنائية التي تربط الأردن بجمهورية مصر العربية والمملكة المغربية، والتأكيد على إدامة التنسيق والتشاور المستمر تجاه القضايا العربية والإقليمية كافة، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية.// انتهى //19:57ت م0281