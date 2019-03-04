الدمام 27 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 04 مارس 2019 م واستطلق الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني منتصف شهر مارس الجاري "موسم الشرقية 2019 "، الذي يعد أكبر حدث تحتضنه المنطقة الشرقية ، بهدف تطوير قطاع السياحة والترفيه في المملكة، ودفع مسيرة الاقتصاد الوطني وتنويع مصادر الدخل، و إيجاد المزيد من الفرص الوظيفية لأبناء وبنات الوطن .وستزخر المنطقة على مدى 17 يومًا بمجموعة متنوعة من الفعاليات المشوقة، والأنشطة الترفيهية والثقافية، خلال موسم الشرقية "يلا موسم الشرقية " حيث ستغطي تلك الفعاليات عدة مواقع في مدن المنطقة، ليحظى أكبر عدد من الزوار بفرصة حضورها والاستمتاع بها، وخلال تلك الفترة يمكن للجمهور متابعة جدول فعاليات موسم الشرقية، ليتعرفوا علي أكثر من 80 حدثًا وفعالية، وتحديد ما يرغبون حضوره، كما يمكنهم شراء التذاكر بطريقة آمنة وسهلة وسريعة، من خلال الموقع الإلكتروني www.epevents.com‏, كما يمكن متابعة آخر مستجدات موسم الشرقية على صفحات وسائل التواصل الاجتماعية.‏يشار إلى أنه سيشارك في موسم الشرقية أعداد كبيرة من المتطوعين من أبناء وبنات المملكة، لمساندة فريق العمل والمساهمة في إنجاحه، وهم مهيؤون لاكتساب أساليب مبتكرة في التعامل مع مختلف التحديات، ويتميزون بقدرتهم على تحمل المسؤولية والمهام والواجبات المسندة إليهم بهذه المناسبة.// انتهى //20:46ت م0286