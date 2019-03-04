الرياض 27 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 04 مارس 2019 م واستواصلت فعاليات ( الكرة تجمعنا ) النسائية الخليجية لكرة القدم المقامة حاليًا على صالة الهيئة العامة للرياضة (الصالة الخضراء) بمدينة الدمام، برامجها وفعالياتها اليومية، سواء في داخل الصالة المغلقة الخاصة بالنساء فقط، أو في الساحة الخارجية للمدينة الرياضية.ومن ضمن الفعاليات الداخلية في الصالة المغلقة إقامة فعالية كروية مصاحبة للبرامج والفعاليات الأخرى، وتجمع عددًا من الفرق السعودية والخليجية، يشارك فيها مايقارب 200 لاعبة، بالإضافة إلى إقامة العديد من الأنشطة والفقرات الرياضية المخصصة للنساء فقط، فيما تقام في الساحة الخارجية للمدينة الرياضية العديد من البرامج والفعاليات المخصصة للعوائل بمختلف أعمارهم، بالإضافة إلى وجود أكشاك للتسوق وعربات لبيع المأكولات والمشروبات، كما تشهد الفعالية سحبًا يوميًا على العديد من الجوائز لزوار الفعالية سواء الداخلية أو الخارجية.هذا وتواصل اللجنة العليا المنظمة لفعالية ( الكرة تجمعنا ) تجهيزاتها للحفل الختامي الذي سيقام بعد غد الأربعاء، وذلك بإقامة كرنفال رياضي من خلال تنفيذ العديد من الفقرات الرياضية، واللوحات الفنية التي ستكون مفاجئة للجمهور الرياضي النسائي فقط، كما سيتم خلال اليوم الختامي للحدث الرياضي النسائي تتويج الفائزين في فعالية كرة القدم.// انتهى //20:49ت م0288