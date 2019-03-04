الصياهد 27 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 04 مارس 2019 م واسأعلنت اللجنة العليا لـ "مهرجان الملك عبد العزيز للإبل"، في نسخته الثالثة الذي يقام في الصياهد الحنوبية شمال شرقي مدينة الرياض، أنها ستُطبق برنامج " الكشف عن المنشطات" في "جائزة الملك عبد العزيز لسباقات الهجن"، تنفيذًا لقرار مجلس الوزراء رقم (205) القاضي بالموافقة على اللائحة الدولية لمكافحة المنشطات في الرياضة .وحثت اللجنة جميع ملاك الهجن بالالتزام بالأنظمة واللوائح، حيث سيترتب على مخالفتها، تطبيق كافة العقوبات المنصوص عليها وفق لوائح التنظيم ونادي الإبل .وأوضحت اللجنة أنه سيتم التفتيش على جميع الأشواط العامة والمفتوحة بالكهرباء ، مشددة على الجميع التقيد الصارم بهذه التعليمات وعدم المخالفة من أجل نجاح المهرجان بالشكل الذي يرضي طموحات القائمين عليه والمشاركين .الجدير بالذكر أن المرحلة النهائية لسباقات الهجن ستنطلق في الثالث عشر من مارس الجاري على الميدان الرئيس لسباقات الهجن .// انتهى //20:52ت م0289