رياضي / اللجنة المنظمة تعلن تطبيق كشف المنشطات لسباقات الهجن
الاثنين 1440/6/27 هـ الموافق 2019/03/04 م واس
الصياهد 27 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 04 مارس 2019 م واس
أعلنت اللجنة العليا لـ "مهرجان الملك عبد العزيز للإبل"، في نسخته الثالثة الذي يقام في الصياهد الحنوبية شمال شرقي مدينة الرياض، أنها ستُطبق برنامج " الكشف عن المنشطات" في "جائزة الملك عبد العزيز لسباقات الهجن"، تنفيذًا لقرار مجلس الوزراء رقم (205) القاضي بالموافقة على اللائحة الدولية لمكافحة المنشطات في الرياضة .
وحثت اللجنة جميع ملاك الهجن بالالتزام بالأنظمة واللوائح، حيث سيترتب على مخالفتها، تطبيق كافة العقوبات المنصوص عليها وفق لوائح التنظيم ونادي الإبل .
وأوضحت اللجنة أنه سيتم التفتيش على جميع الأشواط العامة والمفتوحة بالكهرباء ، مشددة على الجميع التقيد الصارم بهذه التعليمات وعدم المخالفة من أجل نجاح المهرجان بالشكل الذي يرضي طموحات القائمين عليه والمشاركين .
الجدير بالذكر أن المرحلة النهائية لسباقات الهجن ستنطلق في الثالث عشر من مارس الجاري على الميدان الرئيس لسباقات الهجن .
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20:52ت م
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