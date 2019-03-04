الصياهد 27 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 04 مارس 2019 م واسأعلنت اليوم لجان التحكيم في مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل في نسخته الثالثة، نتائج منافسات فئة (30 جمل ..شعل)، حيث حلت في المركز الأول منقية فالح محمد بن شويشان ، فيما جاءت في المركز الثاني منقية فلاح بن سلطان بن ملحم، وحصلت منقية مهنا إبراهيم العنزي على المركز الثالث، وذهب المركز الرابع من نصيب منقية نواف مناحي العتيبي، فيما جاءت منقية عبدالله مناحي العجمي في المركز الخامس .من جهة أخرى، تقام غدًا الثلاثاء منافسات الـ 50 في لون الشعل بعد تجاوز المنقيات المشاركة فحوصات اللجان الطبية، والتأكد من خلوها من العبث .وكانت لجان التحكيم الأولية استقبلت اليوم المنقيات المشاركة في فئة (100 جمل ..شعل)؛ تمهيدًا لإجراء الفحوصات الطبية لها غدًا الثلاثاء، قبل دخولها المنافسات بعد غد الأربعاء .// انتهى //20:56ت م0290