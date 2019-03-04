الرياض 27 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 04 مارس 2019 م واسحقق فريق الجيل فوزا بهدف دون رد على حساب ضيفه أبها، في انطلاقة الجولة الـ 27 من منافسات دوري الأمير محمد بن سلمان لأندية الدرجة الأولى لكرة القدم .وارتفع رصيد الجيل لـ36 نقطة في المركز السابع، بينما توقف رصيد أبها عند 49 نقطة في صدارة جدول الترتيب.وتستأنف غدا الثلاثاء، مباريات الجولة بأربع لقاءات تجمع بين الشعلة والكوكب، والعروبة مع الطائي، وهجر أمام الجبلين، وجدة مع ضيفه ضمك.وتختتم لقاءات الجولة بـ5 مباريات بعد غدٍ الأربعاء المقبل، تجمع بين المجزل والعدالة، والوشم مع العين، ونجران أمام الأنصار، والنهضة مع الخليج، والنجوم أمام القيصومة.// انتهى //20:58ت م0291