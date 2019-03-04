رياضي / لجنة الانضباط توقف لاعب الهلال الشهراني وتغرم رئيس ناديي الهلال والوحدة
الاثنين 1440/6/27 هـ الموافق 2019/03/04 م واس
الرياض 27 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 04 مارس 2019 م واس
أوقفت لجنة الانضباط والأخلاق بالاتحاد السعودي لكرة القدم لاعب نادي الهلال ياسر الشهراني مباراة واحدة بعد طرده بشكل مباشر خلال مباراة فريقه أمام الفيصلي في الجولة الـ 22 .
وغرمت اللجنة سمو الأمير محمد بن فيصل رئيس نادي الهلال بقيمة 30 ألف ريال، بسبب نزوله لأرضية ملعب مباراة فريقه أمام الفيصلي عقب صافرة النهاية ، كما غرمت اللجنة رئيس نادي الوحدة عبدالله خوقير 30 ألف ريال، بسبب نزوله إلى ملعب مباراة فريقه أمام الباطن في الجولة ذاتها .
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21:00ت م
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