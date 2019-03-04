الرياض 27 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 04 مارس 2019 م واسأوقفت لجنة الانضباط والأخلاق بالاتحاد السعودي لكرة القدم لاعب نادي الهلال ياسر الشهراني مباراة واحدة بعد طرده بشكل مباشر خلال مباراة فريقه أمام الفيصلي في الجولة الـ 22 .وغرمت اللجنة سمو الأمير محمد بن فيصل رئيس نادي الهلال بقيمة 30 ألف ريال، بسبب نزوله لأرضية ملعب مباراة فريقه أمام الفيصلي عقب صافرة النهاية ، كما غرمت اللجنة رئيس نادي الوحدة عبدالله خوقير 30 ألف ريال، بسبب نزوله إلى ملعب مباراة فريقه أمام الباطن في الجولة ذاتها .// انتهى //21:00ت م0292