الرياض 27 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 04 مارس 2019 م واسالتقى وكيل وزارة التعليم لشؤون البعثات الدكتور جاسر الحربش اليوم ، سكرتيرة الدولة البرلمانية بوزارة الصحة الألمانية الاتحادية زابينا فايس عضوة البرلمان الاتحادي، على هامش زيارتها للمملكة لحضور القمة الوزارية العالمية لسلامة المرضى بمدينة جدة .وبحث الطرفان مجالات التعاون في الابتعاث للتخصصات الصحية إلى ألمانيا ،حيث تعمل وزارة التعليم على التنوع في دول الابتعاث، وبناء شراكات جديدة مع الدول المتقدمة طبيًا لتخصيص مقاعد للابتعاث في التخصصات الطبية الدقيقة، إذ يوجد حاليًا مايقارب من 800 سعودي وسعودية في ألمانيا في التخصصات الصحية.// انتهى //21:05ت م0295