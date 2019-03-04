الرياض 27 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 04 مارس 2019 م واسألقى فضيلة وكيل وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد للشؤون الإسلامية الدكتور عبدالله بن محمد الصامل، محاضرة علمية بالمركز الإسلامي بمدينة ماليه بجمهورية المالديف, في إطار برنامج زيارته الحالية لتوقيع البرنامج التنفيذي لمذكرة التفاهم بين وزارتي الشؤون الإسلامية في البلدين.وتناولت المحاضرة التي ألقاها الدكتور عبدالله الصامل خلال زيارته للمركز الإسلامي في مدينة ماليه، الحديث عن نعم الله تعالى على عباده، وأنها لا تعد ولا تحصى، مستدلًا بقوله تعالى " وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها ", مؤكدًا أن أعظم نعمة وهبها الله للعبد هي نعمة دين الإسلام نعمة الدين العظيم الذي قال الله فيه " اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينًا ".وتحدثت المحاضرة عن بيان فضل الله على العبد، وأن ليس هناك منة ولا فضل من العبد كما قال تعالى " يمنون عليك أن أسلموا قل لا تمنوا عليّ إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين", فلن يدخل الجنة أحد إلا إذا حقق هذين الأمرين العظيمين، إخلاص العمل والمتابعة .واختتمت المحاضرة بأهمية الأمن والاجتماع ووحدة الصف والكلمة.وتم ترجمة المحاضرة باللغة المالديفية، حيث تأتي المحاضرة ضمن برامج الزيارة التي جاءت بتوجيهات ومتابعة معالي الوزير الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ.// انتهى //21:05ت م0296