السيح 27 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 04 مارس 2019 م واس‏ أنهى فريقا الشعلة والكوكب تحضيراتهما للقاء الذي يجمعها غداً على ملعب نادي الشعلة بمدينة السيح ضمن منافسات الجولة الـ 27 من دوري الأمير محمد بن سلمان لأندية الدرجة الأولى لكرة القدم .‏ ولن تخلو المباراة من الندية كونها تجمع قطبي أندية الخرج ، إلى جانب سعي الفريقين لتحقيق نتيجة إيجابية ، خصوصاً الشعلة الذي يحتل المرتبة الـ 20 برصيد 22 نقطة ، فيما يحتل الكوكب المرتبة الخامسة عشر برصيد 33 نقطة ، حيث يسعى الفريقان للمضي قدماً نحو طريق الانتصارات والابتعاد عن مراكز الهبوط والتقدم في سلم الدوري .// انتهى //21:08ت م0297