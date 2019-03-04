السيح 27 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 04 مارس 2019 م واسالتقى محافظ الخرج مساعد بن عبدالله الماضي بمكتبه في ديوان المحافظة بمدينة السيح اليوم، رئيس مجلس إدارة جمعية الهياثم الخيرية مدوخ بن محمد العاصمي، وأعضاء المجلس الجديد.وهنأ محافظ الخرج في بداية اللقاء, رئيس وأعضاء مجلس إدارة الجمعية بثقة الجمعية العمومية، وتمنى لهم التوفيق في أداء رسالة الجمعية وتحقيق أهدافها، وحثهم على بذل المستطاع في سبيل خدمة المحتاج والمجتمع.وعبر رئيس مجلس إدارة الجمعية عن بالغ شكره وتقديره لمحافظ الخرج نظير ما يوليه من جهد واهتمام للمساهمة في تطوير عمل الجمعية.// انتهى //21:28ت م0299