القاهرة 27 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 04 مارس 2019 م واسحقق فريق الأهلي المصري فوزًا ثمينًا على ضيفه بتروجيت بأربعة أهداف دون رد في المباراة التي جمعتهما اليوم على ملعب بتروسبورت، ضمن منافسات الجولة السادسة والعشرين من الدوري المصري الممتاز لكرة القدم.وبهذه النتيجة ارتفع رصيد الأهلي إلى 51 نقطة في المركز الثاني بفارق نقطة واحدة عن الزمالك المتصدر الدوري فيما تجمد رصيد بتروجيت عند 25 نقطة في المركز الثالث عشر.// انتهى //22:36ت م0314