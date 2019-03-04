الرياض 27 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 04 مارس 2019 م واسيشهد معرض مديرية الدفاع المدني بالرياض, حضوراً لافتاً من الزوار من جميع أفراد الأسرة ، الذي يقام بمناسبة اليوم العالمي للدفاع المدني تحت شعار " سلامة الأطفال غايتنا ", وذلك في مركز الرياض بارك التجاري . .ويتضمن المعرض العديد من الفقرات المختلفة التي تحمل رسائل إرشادية لتعزيز ثقافة السلامة لدى الأطفال وإرشادات للكبار, كما يضم المعرض عدد من الجهات الحكومية التي تقدم ‏تعليمات وإرشادات مهمة للجميع إلى جانب توزيع جوائز وهدايا قيمة من قبل الدفاع المدني لزوار المعرض .كما يشمل المعرض مسرح الطفل الذي يقدم مسرحيات تهدف إلى إيصال رسائل توعوية .يشار إلى أن المعرض يُستقبل الزوار على فترتين صباحية و مسائية وسيكون آخر يوم للمعرض الخميس القادم .// انتهى //22:43ت م0315