ثقافي / معرض الدفاع المدني بالرياض يشهد حضوراً لافتاً من الزوار

الاثنين 1440/6/27 هـ الموافق 2019/03/04 م واس
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الرياض 27 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 04 مارس 2019 م واس
يشهد معرض مديرية الدفاع المدني بالرياض, حضوراً لافتاً من الزوار من جميع أفراد الأسرة ، الذي يقام بمناسبة اليوم العالمي للدفاع المدني تحت شعار " سلامة الأطفال غايتنا ", وذلك في مركز الرياض بارك التجاري . .
ويتضمن المعرض العديد من الفقرات المختلفة التي تحمل رسائل إرشادية لتعزيز ثقافة السلامة لدى الأطفال وإرشادات للكبار, كما يضم المعرض عدد من الجهات الحكومية التي تقدم ‏تعليمات وإرشادات مهمة للجميع إلى جانب توزيع جوائز وهدايا قيمة من قبل الدفاع المدني لزوار المعرض .
كما يشمل المعرض مسرح الطفل الذي يقدم مسرحيات تهدف إلى إيصال رسائل توعوية .
يشار إلى أن المعرض يُستقبل الزوار على فترتين صباحية و مسائية وسيكون آخر يوم للمعرض الخميس القادم .
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22:43ت م
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