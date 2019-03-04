الطائف 27 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 04 مارس 2019 م واستحتفي جمعية الثقافة والفنون بالطائف مساء الأربعاء المقبل بأحد رموز التراث والفنون الشعبية بالمحافظة علي حامد الثقفي تقديراً لدوره البارز في إحياء التراث والفنون الشعبية بالطائف والمحافظات المجاورة والمراكز التابعة لها وذلك على مسرح قاعة فهد ردة الحارثي للفنون بمقر الجمعية.من جهته أكد مدير جمعية الثقافة والفنون بالطائف فيصل بن خالد الخديدي أن مبادرات الوفاء والتكريم لرموز الفن والثقافة في مختلف مناطق ومدن المملكة بادرة إنسانية حقيقية ولمسة وفاء إيجابية تعطي الفنان والمثقف شيء من الوفاء المستحق ، مقدماً شكره لكل من حمل مشعل الوفاء وبادر بالتكريم لمن يستحق وهو على نبض العطاء.يذكر أن "الثقفي" يعد من أبرز الباحثين والمهتمين في مجال التراث والفنون الشعبية بالطائف وفي الحجاز بشكل عام وهو مؤسس وقائد فرقتي بني يوسف وسيوف الحجاز للفنون الشعبية ، كما أسس وأنشأ متحف ثقيف للتراث الشعبي بقرية المجاردة وأسهم في تطوير المرصد الفلكي الرسمي للنجوم الزراعية بالقرية.// انتهى //22:51ت م0316