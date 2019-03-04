جدة 27 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 04 مارس 2019 م واسانطلقت اليوم فعاليات منتدى الإدارة والأعمال العاشر والمعرض المصاحب له تحت عنوان "القيادة والتغيير في عصر التحول الرقمي" ويستمر ثلاثة أيام وذلك بفندق المريديان بجدة .وبدئ حفل الإفتتاح بكلمة لرئيس المنتدى الدكتور عبدالله بن جلوي الشدادي ، الذي أوضح أن المنتدى سيناقش خلال جلساته وورش عمله عدد من الموضوعات ومنها دور الجهات الحكومية والخاصة في تعزيز القيادة الرقمية ، ودور الجهات والمنشآت الأهلية في تبني وتوأمة برامج التحول الرقمي ,واستراتيجيات القيادة الرقمية, والتحول الرقمي والاقتصاد المعرفي.وستعرض الجلسات الحوارية التي تجمع عدد من الشخصيات العلمية على المستوى المحلي والعربي لعرض تجاربهم بأسلوب حواري متبادل ونقاش بناء، حيث يحظى المنتدى بمشاركة ٣٠ متحدثاً .ثم كرم الدكتور عبدالله الشدادي الجهات والأفراد الفائزين بجائزة " رواد التغير بنسختها الثانية " .بعد ذلك بدأت أولى جلسات برنامج المنتدى العلمي وهي جلسة ( دور الجهات الحكومية والخاصة في تعزيز القيادة الرقمية)، برئاسة رئيس مجلس الأمناء بجامعة الأعمال والتكنولوجيا،الدكتور عبدالله بن صادق دحلان ومشاركة متحدثين من عدد من الجهات الحكومية والخاصة .// انتهى //22:51ت م0317